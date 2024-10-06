Osmangazi Belediyesi tarafından çocuklara tiyatro izleme alışkanlığı kazandırma amacıyla hayata geçirilen Osmangazi Çocuk Tiyatrosu, Grimm kardeşlerin dünyaca ünlü masalı Hansel ile Gretel’i sahneleyerek perde açtı.

Her yaş için kültür ve sanat şöleni sunan Osmangazi Belediyesi, Grimm kardeşlerin dünyaca ünlü masalı Hansel ile Gretel’i tiyatro oyunu olarak çocuklar için sahneledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sahnelenen oyunu yaklaşık 100 çocuk izledi. Funda Güler’in hem yönettiği hem de oynadığı tek kişilik oyun, çocukların büyük ilgisini topladı. Grimm kardeşlerin aynı adlı masalından uyarlanan çocuk oyununda, zengin olmak için yanlış yola sapan yetişkinler ile düştükleri zor durumdan kurtulmaya çalışan çocukların hikayesi komik bir dille anlatıldı.

Osmangazi Belediyesi düzenlemiş olduğu bu tür etkinlikler ile çocukların kültürel gelişimine katkı sağlarken, ailelerin de birlikte keyifli zaman geçirmelerine imkan tanıyor. Cumartesi ve pazar günü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne aileleriyle birlikte gelen çocuklar, keyifle izledikleri Hansel ile Gratel tiyatro oyununu çok sevdiklerini belirtti. Çocuklar için düzenlenen etkinliklerin kendilerini de çok mutlu ettiğini belirten aileler de Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hansel ile Gretel oyunu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Cumartesi ve Pazar günleri sahnelenmeye devam edecek.