Esenyurt’ta haraç vermeyi reddeden bir vatandaşın çete tarafından evinin kurşunlanma anı görüntüsü ortaya çıktı.

Haraç vermeyi reddeden vatandaşın bir hafta içinde iki kez dükkanı kurşunlanmıştı. “Can Dalton” isimli silahlı çetenin yaptığı iddia edilen saldırıların bir yenisi de gece saatlerinde yaşandı. İşyeri sahibinin Avcılar Firuzköy’de bulunan evine araçla gelen şahıslar ise bu sefer de otomatik silahla evine saldırı düzenledi. Yaşanan o saldırıya ait ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.