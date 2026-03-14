Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni yasa teklifi, emeklilerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştırabilecek bir düzenlemeyi gündeme taşıdı. Teklife göre, belirlenen şartları sağlayan emeklilere bir kezle sınırlı olmak üzere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle sıfır araç satın alma imkanı verilmesi öngörülüyor.

Otomobil fiyatlarında önemli paya sahip olan ÖTV’nin kaldırılması halinde araç fiyatlarında yüz binlerce liralık düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

Hangi emekliler yararlanabilecek?

Teklife göre ÖTV muafiyeti tüm emeklileri kapsamayacak. Düzenlemenin kapsamı özellikle Bağ-Kur üzerinden emekli olan esnaf ve sanatkarları hedef alıyor.

Buna göre şu iki şartı aynı anda sağlayan vatandaşlar düzenlemeden faydalanabilecek:

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olmak

5510 sayılı kanunun 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı almak

Her iki şartı da sağlamayan emekliler teklif kapsamına giremeyecek.

Tek seferlik hak verilecek

Kanun teklifine göre ÖTV muafiyeti yalnızca bir kez kullanılabilecek. Emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılmayan hak geçerliliğini kaybedecek.

Ayrıca muafiyetle satın alınan araçların 5 yıl boyunca satılması veya başkasına devredilmesi mümkün olmayacak. Bu düzenlemenin amacı ise vergi avantajının ticari amaçla kullanılmasının önüne geçmek olarak belirtiliyor.

ÖTV muafiyetinin yürürlüğe girmesi durumunda araç fiyatlarında önemli düşüşler yaşanabileceği belirtiliyor. Bazı otomobil modellerinde ÖTV’nin kaldırılmasıyla birlikte fiyatların yaklaşık 400 bin TL ile 800 bin TL arasında azalabileceği öngörülüyor.

Otomobil piyasasında konuşulan tahmini hesaplamalara göre bazı modellerde oluşabilecek fiyat farkları şöyle sıralanıyor:

TOGG T10X modelinde yaklaşık 800 bin TL

Toyota Corolla modelinde yaklaşık 684 bin TL

Renault Clio modelinde yaklaşık 520 bin TL

Fiat Egea Sedan modelinde yaklaşık 462 bin TL

Söz konusu düzenleme şu anda yalnızca kanun teklifi aşamasında bulunuyor. Teklifin yürürlüğe girebilmesi için önce Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında ele alınması, ardından Genel Kurul’da kabul edilmesi gerekiyor.

Teklif yasalaşarak Resmi Gazete’de yayımlanması halinde, Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkârlar araç alımında önemli bir vergi avantajından yararlanabilecek.