İzmit Yeşilova’da inşa edilen ve TFF eski başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezi binasında çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezinde birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek projesinde çalışmalara devam ediyor. TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezi binasında betonarme ve duvar imalatları tamamlandı.

Gençler için önemli bir merkez olacak binanın şap işleri, mekanik işlemleri, cephe doğrama montajı ile alçı ve sıva çalışmaları devam ediyor. Binanın birinci katında fitness salonu, soyunma odası, lavabolar, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 derslik, öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.