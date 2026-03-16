Bu kapsamda BUSKİ ekipleri tarafından İnegöl ilçesi Yenimahalle’de bulunan Akpınar Caddesi’nde uzun yıllardır yaşanan yağmur suyu baskınlarının önüne geçmek amacıyla hummalı bir çalışma yürütüldü. Bölgeye 2×2 metre ebatlarında menfez ve 300 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı kazandırılırken, 1200 mm çapında dev borulardan oluşan 900 metrelik yeni kanalizasyon hattı imalatı da tamamlandı. Yağmur sularının güvenli şekilde tahliyesi sağlayacak çalışmayla, bölge daha sağlıklı bir kanalizasyon altyapısına kavuştu.

GEÇİCİ DEĞİL, KALICI ÇÖZÜM

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgede ulaşımın sağlıklı şekilde devam edebilmesi adına asfalt kaplama ve yama çalışmaları devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların son durumunu değerlendiren Başkan Mustafa Bozbey, İnegöl’de yıllardır biriken altyapı problemlerini bir bir çözüme kavuşturmak amacıyla gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Daha önce Akpınar Caddesi’nde altyapı yapılmadan üstyapının düzenlendiğini ve bu sebeple güzergahta su birikmelerinin yaşandığını belirten Başkan Bozbey, “Akpınar Caddesi’nde yıllardır var olan bu soruna çözüm ürettik. Caddemizde artık yağmur suyu ve kanalizasyon kaynaklı sorun kalmayacak. Ayrıca yaptığımız geniş çaplı çalışma, bölgenin kalıcı olarak rahata ermesini sağlayacak. Üstyapı çalışmalarımız da büyük bir hızla devam ediyor. Ramazan Bayramı’na kadar tamamlamış olacağız. Göreve geldiğimiz günden beri kentin birikmiş altyapı sorunlarına çözüm üretip vatandaşımız için daha yaşanabilir ortamlar oluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Yenimahalle Mahallesi Muhtarı Mahmut Akbal da uzun süredir problem yaşanan bölgede yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapılmış olması nedeniyle mahalleliler adına Başkan Mustafa Bozbey ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan İnegöl’ün Yenimahalle ve Ertuğrulgazi mahallelerindeki 28 sokakta asfalt tamiratı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.