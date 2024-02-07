Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu, “Hakkın olan yaşam bu değil; başka bir İnegöl mümkün”sloganıyla seçim startını verip saha çalışmalarına başlamıştı.

Eroğlu, saha çalışmaları kapsamında dün akşam Süleymaniye Mahallesi gençlerini ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Eroğlu, gençlerin Miraç Gecesini tebrik etti.

Ziyaret sonrasında yazılı açıklama yapan Eroğlu, "Miraç Gecesinde Süleymaniye Mahallemizin gençlerini ziyaret hasbihal ettik. Misafirperverliklerinden ve ilgilerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlerimize verdiğimiz önemi ve gençlerimizle ilgili çalışmalarımızı her fırsatta dile getiriyoruz. İlerleyen günlerde de projelerimizi anlatırken gençlere özel projelerimizi de detaylıca kamuoyuyla paylaşacağız. Başka bir İnegöl'ü hep birlikte inşa edeceğiz inşallah" dedi.