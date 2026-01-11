Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 13 Ocak Salı günü başlayacak haftada, trafikle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemeleri görüşecek. Daha önce ilk altı maddesi kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu değişiklik teklifinin kalan bölümleri bu hafta ele alınacak.

Gündemdeki düzenlemelerin merkezinde, trafik cezalarının caydırıcılığının artırılması yer alıyor. Buna göre, plakasında bilerek değişiklik yapan, okunmasını engelleyen veya plakayı okunamaz hâle getiren araç sahiplerine 140 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, bu ihlali yapan araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Taksi hizmeti sunan otomobiller için de taksimetre şartı

Yük taşımacılığı yapan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramdan fazla olan araçlarda, ayrıca yolcu taşımada sürücüsü dahil 17 ve üzeri kişilik araçlarda takograf kullanımı zorunlu hale getiriliyor. Taksi hizmeti sunan otomobiller için de taksimetre şartı getirilecek.

Yerleşim alanlarında hız sınırını aşan sürücülere ise kademe kademe ceza uygulanacak. Sınırdan 46-55 km/s üzerinde hız yapanların ehliyetleri her seferinde 30 gün, 56-65 km/s üzerinde hız yapanların ise 60 gün sureyle geri alınacak. Bu rakam 66 km/s ve üstü ihlallerde ise 90 güne çıkacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin TL ceza uygulanacak.

Cankurtaran, ambulans, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçların önünü açmayanlara ise, 46 bin TL para cezası ile birlikte 30 gün ehliyet geri alımı öngörülüyor.

Saldırgan sürücüleri caydırıcı yaptırımlar

Trafikte diğer araçlara kasıtlı ve saldırgan şekilde yaklaşan veya tehdit oluşturan sürücülere uygulanan cezalar da artırılıyor. Bu tür davranışlarda bulunanlara 180 bin TL para cezası kesilecek, ehliyetlerine 60 gün el konulacak ve araçları gerektiğinde 30 gün trafikten men edilecek. Ayrıca, araç üzerinde çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaranlara 16 bin TL ceza uygulanacak.

Cep telefonu ya da haberleşme cihazı kullanan sürücüler için ceza

Kırmızı ışık ihlali sonrası trafik kazasına neden olanların ehliyetleri ise iki ay süre ile geri alınacak. Bu sürücüler, cezalarının bitiminde tekrar ehliyet alabilmek için psikoteknik değerlendirmeden başarılı şekilde geçmek zorunda kalacak.

Sebepsiz yere cep telefonu ya da haberleşme cihazı kullanan sürücüler için de 5 bin TL ceza gündemde. Motorlu araçlarla yarışanlar ise 46 bin TL ceza öderken, iki yıl boyunca ehliyetlerinden mahrum kalacaklar.

Ayrıca ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarından sonra, yetkili makamların onayı olmadan olay yerini terk eden sürücüler 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya kalacak.