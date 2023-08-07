Bursa'nın İnegöl ilçesinde Parkyolu Caddesi ile Mimar Sinan Bulvarı İn kesiştiği kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde seyir halinde Hülya P. yönetimindeki 16 AUC 947 plakalı otomobil Mimar Sinan Bulvarına çıkış yaptığı sırada, bulvar üzerinde seyir halinde olan Abdulkadir K. yönetimindeki 16 BBS 426 plakalı otomobille Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Münevver K. yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.