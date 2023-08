İyi Parti Bursa Milletvekiller Hasan Toktaş ve İsmail Türkoğlu ile ilçe teşkilatı İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'ı OSB'de geçtiğimiz günlerde meydana ve 11 işyerinde maddi hasar meydana yangın nedeniyle ziyaret etti.

İyi Parti Bursa Milletvekiller Hasan Toktaş ve İsmail Türkoğlu'na, İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Karaman ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Ziyarette bir konuşma yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Çok kıymetli İyi Parti Bursa Millet Vekillerimiz, İyi Partimizin İnegöl İlçe Başkanımız ve İyi Parti Heyetinin İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamıza yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği üzere İnegöl'ümüz de sanayi bölgemizin hemen yan tarafında İnegöl tarihinin en büyük yangın felaketiyle karşı karşıya kaldık. 110 bin metrekare alan içerisinde üretim yapan firmalarımızın 11 tanesi bu yangından üst düzeyde etkilendi. Sağ olsun Hasan vekilimizle biz o gün birlikteydik. Tabi çok üzücü ve ciddi, maddi hasarların olduğu bir yangın. Ama şunu da ifade etmek lazım. İçerde çalışan yüzlerce çalışanımız en azından bir zarar görmedi, bir can kaybı yaşanmadı. 4 işçimiz, vatandaşımız orada hafif yaralanmayla yangın süreci bu şekilde atlatıldı. Bir kere bu çok önemli, can kaybının olmaması ve hafif yaralıyla karşı karşıya kalmamız. Allah'a çok şükür, buna şükrediyoruz. Tabi diğer taraftan mal canın yongasıdır. Ciddi bir üretim alanı kaybımız var yangından dolayı. Teknolojik yatırımların yangından dolayı zarar görmesi, üretimlerin durması var. Tabi böyle konular bizi üzüyor ve işletmelerimizin bir an önce de üretime geçip tekrar eski hayatlarına dönmesi gerekir. Yangın sürecinden itibaren hem siyasilerin hem de yerel yöneticilerin, diğer devlet kurumlarımızın ziyaretleri sürüyor. Bizde firmalarımız adına İnegöl Ticaret Sanayi Odası ne tür destekler de bulunabilir, bu süreç doğru bir şekilde nasıl yönetilebilir ve firmalarımız en kısa zamanda tekrar eski düzenlerine geçebilir çalışmasını hep birlikte yapıyoruz. Bugünde bu çalışmaları gerçekleştirdik. Tabi bu zor şartlarda yanımızda olan tüm siyasilerin, devlet kurumlarının ve özel kurumların ben iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Birlikte beraber olarak bu süreci atlatmaya ve olumlu bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bugünde sizler bizi ziyaret ettiniz, teşekkür ederim. Zor günümüzde yanımızda oldunuz, destek verdiniz, vermeye de devam ediyorsunuz. Ben yine yangında zarar gören kardeşlerimiz, firmalarımız adına size teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz" dedi.

İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, "Sayın başkanımıza bizi kabulünden ötürü çok teşekkür ediyorum. Allah beterinden saklasın diyelim gerçekten büyük bir yangındı. O gün devlet erkanımızın tamamı buradaydı. Sivil toplum kuruluşları, bütün yerel dinamikler, İnegöl Ticaret ve Sanayi odamız ve vatandaşlarımız da buradaydı. Ben öncelikle bu yangında zarar gören bütün sanayici arkadaşlarımıza ve bina sahiplerine geçmiş olsun diyorum. Ciddi anlamda bir zarar oluştu. Ayrıca itfaiyede çalışan arkadaşlarımıza da minnettarım. O gün yangında cansiperane bir çalışma gerçekleştirdiler. Biz uzaktan ateşin yaydığı sıcaklıktan rahatsız olurken; onlar hemen dibinde yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştılar, çok çaba sarf ettiler ciddi emek harcadılar. Yangın vesilesiyle eksikliklerimizi görmüş olduk. Buradan da mutlaka bir ders çıkarmamız gerekiyor. Bir daha böyle bir şey yaşamamak adına ne gibi önlemler almamız gerektiğini devlet erkanı dahil olmak üzere tüm arkadaşlarımız gözden geçirecektir. Önlem almakla birlikte yaraları nasıl sararız diye çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Başta İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız olmak üzere kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor. Devletin de bu kapsamda Valilik ve kaymakamlık düzeyinde mutlaka yapacağı çalışmalar vardır. Bunların da biz takipçisi olacağız. Bu yangın milli ekonomiyenciddi bir hasar vermiştir. İnegöl tarihinin de en büyük yangını, 110 bin metrekare kapalı alanın yaklaşık 3’de 2’si harap oldu. Özellikle yangın söndürme helikopterleri gelmeseydi yapacak çok bir şey yoktu. Sadece başka yerlere sıçramaması adına önlem alınabilirdi. Yanıp bitmesi kül olması beklenecekti. Ben buradan ayrıldıktan sonra kaymakam beyden de bilgi aldım. Yangının kontrol altına alındığını, bir noktada söndürüleceği konusunda dönüş aldım. Ben tekrardan başta Vali ve kaymakam bey olmak üzere orada cansiparane çalışan herkese teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüze geçmiş olsun" diye konuştu.

İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Türkoğlu, “Ben de öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Allah beterinden saklasın. Yangının olduğu günden yana biz de ilerleyen süreçleri takip ediyoruz. Hususen bizlere düşen bir şey varsa meclis çatısı altında bir muhalefet milletvekili olarak ne yapmamız gerekiyorsa bu konuların tamamına biz siyaset üstü bakan, acıyı sıkıntıyı başlaşmak isteyen bir yaklaşımla buradayız. Tekrardan geçmiş olsun diyorum, oradan çıkarılacak derslerle inşallah bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyorum.” şeklinde belirtti.