Otoparkta gerçekleşen trajik olayda, saat 15.30 sularında yaşananlar büyük bir endişeye neden oldu. İddiaya göre, İ.A. (28) isimli bireyle husumetli olduğu belirtilen M.K. (26) arasında hastane otoparkında karşılaşma gerçekleşti. Başlayan sözlü tartışma ise hızla şiddet dolu bir kavgaya evrildi. Bu kavganın sonucunda, İ.A.'nın silahından çıkan mermi M.K.'nın başına isabet etti.

Olayın şokunu yaşayan çevredekiler, ağır yaralanan M.K.'ye hızla müdahale etti ve onu hastane acil servisine yetiştirdi. Ancak şüpheli İ.A., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun hemen bildirilmesi üzerine, polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İncelemeler sırasında ise 2 adet tüfek kartuşu bulundu.

Polis ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda, şüpheli İ.A. suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyet güçleri olayla ilgili detaylı tahkikatı sürdürüyor.

Yaşanan bu üzücü olay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. (28) ve husumetlisi M.K. (26) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın şiddeti artarken, İ.A.'nın silahından çıkan kurşun M.K.'nın baş kısmına isabet etti.

Ağır yaralanan M.K., çevredekilerin çabalarıyla hastane acil servisine yetiştirildi. Ancak İ.A., olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri olaya hızla müdahale etti ve incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada, olay yerinde 2 adet tüfek kartuşu bulundu.

Şüpheli İ.A., polis güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyet birimleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın devam ettiğini belirtti.