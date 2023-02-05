Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Orhaniye mahallesi Demircioğlu sokakta meydana geldi. Demircioğlu sokak üzerinde seyir olan Enes F.(22) yönetimindeki 16 KOH 85 plakalı otomobil, Bülbüller sokaktan çıkış yapan sürücü Bashar T.(27) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.