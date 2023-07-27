Olay, hastaneye giden iki grup mevsimlik işçi arasında başlayan sözlü atışmalarla başladı. Nedeni henüz netlik kazanmayan tartışma hızla tırmandı ve kısa sürede yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. İşçiler arasındaki gerginlik ve şiddetin artması üzerine güvenlik görevlileri hızla olay yerine müdahale etti.

Güçlükle ayıran güvenlik görevlileri, tarafları birbirinden uzaklaştırarak kavgayı sonlandırdı. Ancak olay sırasında bazı işçilerin darp sonucu yaralandığı bildirildi. Yaralı işçiler, hemen başka bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanenin içerisinde meydana gelen bu şiddet dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Videoda işçilerin birbirine yönelik saldırıları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi net bir şekilde görülmektedir.

Olay sonrasında Bursa Jandarma Komutanlığı, yaşanan kavga ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Tarafların ifadeleri alınarak olayın sebebi ve tüm detayları açıklığa kavuşturulmaya çalışılacak.