Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gaziakdemir Mahallesi, 5. Nilüfer Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, uzun yıllardır kıraathane işleten Ayhan Üstündağ, akşam saatlerinde müşterilerini uğurlayarak yeni aldığı 16 BBT 50 plakalı motosikletini dükkanına park etti. İşlerini tamamladıktan sonra dükkanı kilitledi ve yakınlardaki evine geçti. Ancak gece saatlerinde hırsızın dikkatini çeken motosiklet, kısa süre içinde çalındı. Hırsız, çevreyi keşif yaparak hazırlıklı gelmişti ve yanında taşıdığı demir makasını kullanarak dükkanın kapısının kilidini kırdı. Daha sonra içeri giren hırsız, motosikleti dışarı çıkarıp çalıştırdı ve hızla uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Ayhan Üstündağ, motosikletinin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında, motosikletin çalındığı açıkça görünüyordu. Hemen durumu polis ekiplerine bildiren Üstündağ, motosikletinin bir an önce bulunmasını ve hırsızın adalet önüne çıkarılmasını istedi. Üstündağ, olayın kendisini üzdüğünü ve motosikletin henüz ödemediği borcu olduğunu belirtti. Çalınan motosikletin değeri yaklaşık 40 bin lira olarak açıklandı. Ayhan Üstündağ, bu olayın kendisinin esnaf olarak 22 yıllık kariyeri boyunca ikinci kez başına geldiğini ifade etti. Daha önce bir kez televizyonunun çalındığını söyleyen Üstündağ, artık güvenlik önlemlerini artırmak istediğini vurguladı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı başlatırken, Ayhan Üstündağ'ın motorunun bulunması ve hırsızın yakalanarak adalete hesap vermesi için çalışmalarına devam ediyor.