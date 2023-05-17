6 şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'dan, sağlık faaliyetlerinin yürütülmesinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle yardım çağrısı geldi.

Şehirde terk edilmiş, yıkılmış olan binalardan gelen kokular ve artan çöpler sebebiyle ciddi boyutta yaşanan sinek ve haşera istilası sıcak havaların da gelmesiyle insan sağlığını tehdit ediyor.

İl belediyesi tarafından yapılan ilaçlamaların yetersiz kaldığının söylendiği çağrıda bu sorunun giderilmesi için daha ayrıntılı bir şekilde temizlik ve ilaçlama yapılması talep ediliyor.

Hatay'dan Bursa belediyelerine yapılan çağrı şöyle;

İstanbul, Konya, Kocaeli, Bursa belediyeleri sizlerden bir ricamız var.

Şehrimizde ne Hatay Büyükşehir Belediyesi ne de Antakya Belediyesi sağlıklı faaliyet yürütememektedir.

Bu sadece deprem sonrası değil ne yazık ki deprem öncesinde de böyleydi.

Şuan şehrimizde, terk edilmiş ve yıkılmış binalardan gelen kokular ile birlikte artan çöpler nedeniyle ciddi boyutta sinek ve haşere istilası yaşanıyor.

Bu istilanın son bulması için önce detaylı temizlik ardından da güçlü bir ilaçlama yapılması gerekmektedir.

Fakat ne yazık ki ilçe belediyesi çöpleri günlerce bekleterek alırken, il belediyesi ise göstermelik ilaçlama ile görevini yerine getirdiğini düşünüyor. Bu durum sıcak havalarla birlikte giderek artış göstermiş boyutta.

Nasıl ki birçok çalışmada başarılı sonuçlar aldıysanız bu durumu da rahatlıkla yapabileceğinizi biliyoruz.

Lütfen sesimizi duyun ve bizlere bu konuda da yardımcı olun.

Şimdiden teşekkür ederiz.