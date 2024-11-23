Hattat Ahmet Kutluhan, Hattat Mustafa Demir, Hattat Halil İbrahim Alperen, Hattat Betül Utku’nun yetiştirmiş olduğu hüsn-i hat talebeleri icazetlerini aldı.

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen törenle Reîsü’l-Hattâtîn Hasan Çelebi’nin ellerinden hat icazetnamelerini aldılar.

Çok sayıda sanatseverin iştirak ettiği törende konuşan Hattat Hasan Çelebi, “Bu icazetname içerisinde birçok kıymetli şeyin bulunduğu bir binanın anahtarının verilmesidir. Hat sanatında üç şey önemlidir. Bunlar; sabır, sebat ve çok çalışmaktır” diyerek icazet alan tüm talebelere muvaffakiyetler diledi.

Hattat Ahmet Kutluhan, "Hat sanatı bizim gelenekli sanatlardan dediğimiz Arap alfabesi kullanılarak yapılan bir sanat. Kur’an’ı en güzel yazma gayreti ile yüzyıllar boyunca üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkmış. On üç tane temel yazı çeşidi var, bugün kullanılmayanları da var. Bunlarla ilgili eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin uzun bir süreci var. Bugün Allah nasip ederse belli bir aşamaya gelen öğrencilerimize icazet yani diploma vereceğiz. Bugün sekiz tane öğrencime icazet vereceğim, ortalama baktığımız zaman yedi yılda icazet almışlar, fazlası da var ama ortalama yedi yıla denk gelir. Eskisi gibi değil, bu sanatlara ilgi arttı, özellikle son yirmi yıldır memnunuz. İnşallah devam eder, daim olur" ifadelerini kullandı.