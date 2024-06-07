Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaların ısınmasıyla vatandaşların hem ekonomik hem de trafikte takılmamak için motosikletle ulaşım tercihi arttı. Buna paralel olarakta İnegöl'de yaşanan motosiklet kazalarında da ciddi bir artış oldu. Bunun son örneği de Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde oldu. Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde seyir halinde olan C.B. yönetimindeki 26 ABZ 259 plakalı otomobil ile O.T. yönetimindeki 16 BFR 025 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İBRAHİM USLU