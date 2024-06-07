Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanlığı için Brad Friedel ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

ABD’li eski kaleci Brad Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham formalarını giyerek uzun yıllar İngiltere Premier Lig’de oynadı. 53 yaşındaki Friedel, 1995-1996 sezonunda ise Galatasaray forması giydi.