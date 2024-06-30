Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda Terminal 1'in çatısı şiddetli yağışlar dolayısıyla çöktü.

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Son günlerde Yeni Delhi'de etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, Hindistan'ın başkentinde büyük sıkıntılara sebep oldu. Bu felaket, havalimanındaki Terminal 1'in çatısının çökmesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesine, sekiz kişinin yaralanmasına ve en az dört aracın hasar görmesine neden oldu. Şehir genelinde birçok sokak su altında kalırken, hava ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Kinjarapu Rammohan Naidu, yerel saatle 14.00'e kadar tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Delhi İtfaiye Müdürü Atul Garg, yaralıların hastanelere sevk edildiğini ve kurtarma operasyonlarının tamamlandığını belirtti.

Flightradar24 uçuş takip platformuna göre, bu olay nedeniyle en az 10 uçuş iptal edilirken, 40 uçuşta gecikmeler yaşandı. Terminal tamamen boşaltıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havalimanında meydana gelen bu üzücü olay, yetkilileri acil önlemler almaya sevk etti. Çatının çökmesiyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılırken, yolcuların güvenliği için tüm terminalin boşaltıldığı açıklandı. Yaralıların sağlık durumu yakından takip ediliyor ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.