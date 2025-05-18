Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin bahar şenlikleri kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayaller Kutusu" projesi, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte, katılımcılar aileleriyle ilgili dileklerini özel olarak hazırlanan kutuya bıraktı. Dilekler arasında, "annem ve babamla güzel bir tatil geçirmek isterim" ve "gelecekteki eşimle birlikte mutlu, sağlıklı bir yaşam diliyorum" gibi duygusal ve renkli ifadeler yer aldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Tükoğlu, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Kampüste stantlarımızı kurarak aile yılı tanıtımı yaptık. Üniversite öğrencilerimiz, aileleriyle ilgili dileklerini ve hayallerini bizlerle paylaştılar" dedi.

Toplumda aile kavramının önemini vurgulayan bu proje, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini paylaşmaları için anlamlı bir ortam sağladı.