DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Topluluğu tarafından sahnelenen “Asrın Zaferi” adlı dans tiyatrosu izleyicilere hem duygusal hem de coşku dolu anlar yaşattı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR, KURTULUŞ DESTANINI SAHNEYE TAŞIDI

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirilen görkemli programa Denizlililer yoğun ilgi gösterdi. Salonu tamamen dolduran binlerce izleyici, Kurtuluş Savaşı’nın destansı mücadelesini sahnede bir kez daha yaşadı. Gösteri, izleyenlere hem tarih bilinci kazandırdı hem de milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Sahnelenen gösteride, Anadolu halkının emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi etkileyici bir dille anlatıldı. Kurtuluş Savaşı’nın zorlukları, halkın direnişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliği ve milletin zaferi, müzik, dans ve sahne efektleriyle seyircilere aktarıldı. Gösteri boyunca seyirciler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı, zaman zaman da alkışlarla coşkuya ortak oldu.

KURTULUŞ DESTANI SAHNEYE TAŞINDI

Gösterinin koreografi ve sahne hazırlıkları, alanında uzman eğitmenler Sinan Tekelioğlu, Mehmet Kaya, Tevfik Soyuçok ve Selen Güven Ergül tarafından özenle hazırlandı. Halk oyunlarının dans tiyatrosuyla harmanlandığı “Asrın Zaferi” hem sanatsal açıdan hem de içerdiği tarihsel derinlikle büyük beğeni topladı.