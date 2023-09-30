Pandemi döneminde HES Kodu uygulaması nedeniyle kullandığımız "Hayat Eve Sığar" uygulamasına aylar sonra ilk kez bu gün güncelleme geldi!

Koronavirüs pandemisi döneminde hayatımıza giren hayat eve sığar uygulamasına güncelleme geldi! Uygulama sosyal medyada gündem oldu.Koronavirüs pandemisi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve bir süre hayatımızda olan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına uzun bir süre sonra ilk defa güncelleme geldi. Pandemi günlerini hatırlatan uygulamaya güncelleme gelmesiyle birlikte pek çok vatandaş sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yaptı Hayat Eve Sığar uygulaması pandemi döneminde HES Kodu ve karantina kontrolü gibi işlevleri nedeniyle kullanılıyordu. Hayat Eve Sığar uygulamasına App Store'da aylar sonra ilk kez güncelleme gelmesi bazı vatandaşların aklına 'kapanma dönemi geri mi geliyor?' sorularını getirdi!