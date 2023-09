Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Titan denizaltısı faciasıyla ilgili uzun metrajlı bir film geliyor.

"Batmaz" denilen ve 1912'de daha ilk seferinde bir buz dağına çarparak batan Titanik, bu yıl yeniden trajik bir kazayla gündeme geldi. Okyanusun derinliklerinde yer aldığından beri maceraseverler için ayrı bir cazibe noktası olan enkaza bir süredir OcanGate şirketi tarafından turistik geziler düzenleniyordu. Ne var ki bu geziler pek uzun soluklu olamadı ve 18 Haziran'da şirketin Titan ismini verdiği aracı Titanik enkazına giderken kayboldu.İçinde OceanGate'in CEO'su Stockton Rush'ın da bulunduğu araç için arama kurtarma çalışmaları yapılsa da sonunda Titanik kalıntılarının yakınında enkazına rastlandı. Aracın, patlayarak içindeki beş kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.Şimdi bu trajik olay, tıpkı Titanik faciası gibi film oluyor. Daha önce de bu konuda söylentiler çıkmış ve hatta yine James Cameron'ın yönetmen koltuğunda yer alacağı belirtilmiş olsa da bu defa film ile ilgili detaylar da paylaşıldı. Filmin yapımcılığını MindRiot Entertainment ve 2022 yapımı kara komedisi The Blackening'in yapımcısı E Brian Dobbins üstlenecek.MindRiot, "Filmimiz yalnızca trajediye karışan herkesi ve ailelerini onurlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda günümüz medyasının doğasına ilişkin daha makro kaygılara da değinen bir araç olarak hizmet edecek. Önemli olan tek şey gerçektir. Ve dünyanın her zaman gerçeği bilmeye hakkı var; beş dakikalık şöhret peşinde koşanların boğazımıza tıkıştırdığı müstehcen yemlere değil. Hayat siyah ve beyaz değil. Karmaşık. Her zaman bir nüans var" dedi.

Filmin oyuncu kadrosu ve prömiyer tarihi henüz açıklanmadı.

Titan aracı dört gün boyunca kayıp kaldı. Araçta İngiliz maceracı Hamish Harding; baba ve oğul Shahzada ve Suleman Dawood; OceanGate'in CEO'su Stockton Rush ve Fransız dalgıç Paul-Henri Nargeolet yer alıyordu.Hayatını kaybedenler arasında baba ve oğul Shahzada ve Suleman Dawood da yer alıyordu.Kurtarma çalışmaları devam ederken kayıp denizaltıyla ilgili "Titanic Sub: Lost at Sea" adlı belgeselin yayınlanması izleyicilerden sert tepkiler almıştı.Temmuz ayında da Titanik yönetmeni James Cameron, Titan trajedisini konu alan bir filmde yer alacağına dair eleştiri dolu söylentilere yanıt vermiş ve iddiaları reddederek, "Medyadaki saldırgan söylentilere genellikle yanıt vermiyorum, ancak bu defa buna ihtiyacım var: OceanGate filmiyle ilgili görüşmeler yapmıyorum, hiçbir zaman da yapmayacağım" demişti.

68 yaşındaki Kanadalı film yapımcısı, Titanik'in enkazını 33 kez ziyaret etmiş ve Titanik filmiyle de beyaz perdede unutulmaz bir iz bırakmayı başardı.