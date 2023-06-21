Sakarya’da makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç için belediye binasının bahçesinde tören düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende konuşurken boğazı düğümlenen AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, gözyaşlarına hakim olamadı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç (59), dün saat 16.40 sıralarında makam odasında rahatsızlandı. Durumun haber verilmesi üzerine Erenler Belediyesi’ne gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kılıç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başkan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdi. Hayatını kaybeden Kılıç için Erenler Belediyesi bahçesinde resmi tören düzenlendi. Törende boğazı düğümlenerek konuşan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, gözyaşlarına hakim olamadı. Fevzi Kılıç’ın kızları ise babalarının tabutuna sarılarak ağladı. Düzenlenen tören sonrasında Kılıç’ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak namaz için Tozlu Camii’ne götürüldü.

“Siyasette ilk ağabeyliği ondan öğrendim”

Törende boğazı düğümlenerek konuşan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “Siyasette ilk ağabeyliği ondan öğrendim, birlikte yol yürüdük, bize her zaman ağabeylik yaptı. Sonrasında görevi kendisinden aldığımda ne zaman bir derdim, bir sıkıntım olsa bütün derdimi süzer, alır götürür beni feraha kavuştururdu. Rabbim kendisinden razı olsun. Ama en önemlisi başkanım bana Yunus’um diye hitap ederdi. “Yunus’um bu makam o kadar ağır ki Rabbim inşallah bu makamın altında ezdirmez” derdi. Nerede bir fakir var, garip var onların yanında olurdu. Bu makamı her zaman onlara kullandı. Makamını hakkıyla yönettiği ve o yükü hakkıyla taşıdı. İnanıyorum ki Rabbimin huzurunda da bu makamın karşılığını görecektir” dedi.

“Kabul etmesi çok zor ama emir büyük yerden gelince elden bir şey gelmiyor”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bizim için ciddi manada tahammülü zor olan bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Şuanda huzurunda bulunduğumuz kardeşimizle uzun yıllar çalıştım. Kabul etmesi çok zor ama emir büyük yerden gelince elden bir şey gelmiyor. Biz onu unutmayacağız o bizim baş tacımız, kardeşimiz” derken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Gerçekten acımız, hüznümüz tarifsiz üç yılı aşkın mesai arkadaşlığımız var. Kendini tanımaktan büyük onur, şeref duyduğum bir insan. Kendisi en güzel şöyle tarif edilir; makamdan şeref alan değil oturduğu koltuğa, bulunduğu konuma, yaptığı görevlere şeref veren birisidir” diye konuştu.

Düzenlenen Cenaze törenine, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, partilerin milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sevenleri, çalışma arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı.

Öte yandan evli ve 4 çocuk babası olan Fevzi Kılıç, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Erenler Belediye Başkanı seçildi. Kılıç, 2002-2003 ve 2015-2018 yılları arasında da AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak görev yaptı.