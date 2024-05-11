Bilecik’in Osmaneli ilçesinde geçen aylarda hayatını kaybeden önemli satranç sporcusu Yusuf can Demir adına satranç turnuvası düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Adapazarı, Bursa gibi çevre illerden gelerek katılım sağlayan 67 sporcu turnuvaya renk kattı. Sporculardan Utku Kuraş birinci olduğu kategorideki madalyasını Yusufcan Demircan’ın babası Abdullah Demircan’a günün anısı olarak hediye etti.

Sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Bekir Torun, Abdullah Demircan, Gençlik Spor İlçe Müdürü Şener Öner, TSF ilçe temsilcisi Halil Oğuz takdim etti.