Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Alanyurt yolunda meydana gelen kazada özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Sürücü İbrahim Sivrikaya(73) yönetimindeki 16 KFB 78 plakalı motosiklet, Esentepe mahallesi Esenler caddesinden yola çıkan sürücü Maşallah Açkan(48) yönetimindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kaskı parçalara ayrılan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Sivrikaya, yapılan tüm müdahalelere 4 saat sonra hayatını kaybetti.

Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.