Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Adli Tıp incelemesinde, Ekonomist Korhan Berzeg'e (83) ait olduğu belirlendi.

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Kemik parçaları ile Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'den alınan kan örneği eşleştirilecek.

Arama çalışmalarının 3'üncü gününde, 1 kemik parçası daha bulundu. 23 Nisan'da Berzeg'e ait malzemeler ve kıyafet parçaları ile ona ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunduğu dere kenarının çevresindeki 300 metrelik alanda kadavra arama köpekleri ile çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerin, tırmıklarla baktıkları çalıların arasında bulduğu, 10 santimetre uzunluğundaki kemik parçasının da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.