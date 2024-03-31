Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde yaptığı açıklamada yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde büyük özveri ile çalışan il, ilçe seçim kurulu hakimimize, personelimize teşekkür ediyorum. Yayın yasağına riayet eden basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Biz açıklamadan yayın yasağını delen yayın kanalları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımıza sizlerin huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu an yayın yasağı kalmıştır, demokrasiye hayırlı uğurlu olsun."