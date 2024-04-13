

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2029 döneminin 1. Meclis Toplantısı Mustafa Bozbey'in başkanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meslis Salonu'nda yapıldı.

Gerçekleştirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi 1. Meclis Toplantısı'na Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve çok sayıda Meclis Üyesi katıldı.

"BURSAMIZI GÜLÜMSETECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUM"

Bursalının tercihi ile seçilen 17 ilçe başkanına ve meclis üyelerine hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Bozbey, "Kentimizi daha ileriye taşıyacağımıza inancım tam. Hepimiz halkımızın vermiş olduğu kararla buraya geldik. Milletimizin takdiri başımızın üstünedir. Halkın temsilcisi olarak yer aldığımız bu mecliste sorumluluğumuz büyük. Bize oy veren ve vermeyen insanlarımızın sorumluluğu üzerimizde. 17 belediye başkanımız benim gözümde eşittir, mecliste yer alan bütün partilerin burada uyum içinde çalışacağına inancım tam. Bu yepyeni dönemde el ele, omuz omuza vereceğiz ve Bursa'ya güzel hizmetler sunacağız. Katılımcı, adil bir yönetimle Bursa'mızı beraber yöneteceğiz. Şeffaflık temel ilkemiz olacak. Bursa'mız için birlik olmak zorundayız. Parti rozetlerimizi dışarıda bırakıp burada Bursa'mız için neler yapabileceğiz bunu konuşacağız. Hiç kimse bürokrasinin gücünü kendi çıkarı için kullanamayacak. Bu şehrin çocuklarına, kadınlarına, erkeklerine, doğasına, sokaktaki canına, tarihine olan sorumluluğumuzu asla unutmayacağız. Bütün Bursa'mızı gülümseteceğimize, çok çalışacağımıza, vatandaşın yanında olacağımıza söz veriyorum" dedi.

MECLİS YÖNETİMİ SEÇİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından Meclis Başkan Vekilleri, Divan Katipleri ve Encümen Üyeler belirlendi.

Sırasıyla isimler şu şekilde:

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ

Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili: Oktay Yılmaz

Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili: Alper Taban

KATİP ÜYELERİ

Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Asil Divan Katibi: Armağan Elçin

Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Asil Divan Katibi: Ahmet Alperen Aydın

Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Yedek Divan Katibi: Osman Yıldız

Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Yedek Divan Katibi: Ömer Faruk Temiztürk

Büyükşehir Belediye Meclisi Üçüncü Yedek Divan Katibi: Yunus Kaya

Büyükşehir Belediye Meclisi Dördüncü Yedek Divan Katibi: Abdullah Çelebi

ENCÜMEN ÜYELER

Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Encümen Üyesi: Bülent Kandemir

Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Encümen Üyesi: Ali Sait Adiloğlu

Büyükşehir Belediye Meclisi Üçüncü Encümen Üyesi: Ali Zeybek

Büyükşehir Belediye Meclisi Dördüncü Encümen Üyesi: Armağan Elçin

Büyükşehir Belediye Meclisi Beşinci Encümen Üyesi: İsmail Şenol

Muhabir: Murat Avcı