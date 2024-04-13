Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2029 döneminin 1. Meclis Toplantısı Mustafa Bozbey'in başkanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meslis Salonu'nda yapıldı.
Gerçekleştirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi 1. Meclis Toplantısı'na Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve çok sayıda Meclis Üyesi katıldı.
"BURSAMIZI GÜLÜMSETECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUM"
Bursalının tercihi ile seçilen 17 ilçe başkanına ve meclis üyelerine hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Bozbey, "Kentimizi daha ileriye taşıyacağımıza inancım tam. Hepimiz halkımızın vermiş olduğu kararla buraya geldik. Milletimizin takdiri başımızın üstünedir. Halkın temsilcisi olarak yer aldığımız bu mecliste sorumluluğumuz büyük. Bize oy veren ve vermeyen insanlarımızın sorumluluğu üzerimizde. 17 belediye başkanımız benim gözümde eşittir, mecliste yer alan bütün partilerin burada uyum içinde çalışacağına inancım tam. Bu yepyeni dönemde el ele, omuz omuza vereceğiz ve Bursa'ya güzel hizmetler sunacağız. Katılımcı, adil bir yönetimle Bursa'mızı beraber yöneteceğiz. Şeffaflık temel ilkemiz olacak. Bursa'mız için birlik olmak zorundayız. Parti rozetlerimizi dışarıda bırakıp burada Bursa'mız için neler yapabileceğiz bunu konuşacağız. Hiç kimse bürokrasinin gücünü kendi çıkarı için kullanamayacak. Bu şehrin çocuklarına, kadınlarına, erkeklerine, doğasına, sokaktaki canına, tarihine olan sorumluluğumuzu asla unutmayacağız. Bütün Bursa'mızı gülümseteceğimize, çok çalışacağımıza, vatandaşın yanında olacağımıza söz veriyorum" dedi.
MECLİS YÖNETİMİ SEÇİLDİ
Yapılan konuşmaların ardından Meclis Başkan Vekilleri, Divan Katipleri ve Encümen Üyeler belirlendi.
Sırasıyla isimler şu şekilde:
MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ
Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili: Oktay Yılmaz
Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili: Alper Taban
KATİP ÜYELERİ
Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Asil Divan Katibi: Armağan Elçin
Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Asil Divan Katibi: Ahmet Alperen Aydın
Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Yedek Divan Katibi: Osman Yıldız
Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Yedek Divan Katibi: Ömer Faruk Temiztürk
Büyükşehir Belediye Meclisi Üçüncü Yedek Divan Katibi: Yunus Kaya
Büyükşehir Belediye Meclisi Dördüncü Yedek Divan Katibi: Abdullah Çelebi
ENCÜMEN ÜYELER
Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Encümen Üyesi: Bülent Kandemir
Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Encümen Üyesi: Ali Sait Adiloğlu
Büyükşehir Belediye Meclisi Üçüncü Encümen Üyesi: Ali Zeybek
Büyükşehir Belediye Meclisi Dördüncü Encümen Üyesi: Armağan Elçin
Büyükşehir Belediye Meclisi Beşinci Encümen Üyesi: İsmail Şenol