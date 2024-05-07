Ukrayna’dan Mısır’a seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle karaya oturan ‘ALEXIS’ isimli yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.

Ukrayna’dan Mısır’a seyir halindeki ‘ALEXIS’ isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturmuştu. Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamların olay yerine yönlendirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.