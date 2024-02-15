Bilecik’in Söğüt ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan 4-6 yaş Kur’an Kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Hıfzı Hüseyin Camii müştemilatında bulunan Cahide Yıldız Kur’ân Kursu açılışına İl Müftüsü Ali Erhun ve İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, hayırsever iş insanı ve davetliler katıldı.Açılış programı Hamidiye Cami imamı tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış programında konuşma yapan İl Müftüsü Ali Erhun açılışı yapılan bu kursta Kur’an-ı Kerim öğrenecek hayırlı nesiller yetişeceğine değinerek hayırsever iş insanına teşekkür etti. Konuşmalarının ardından İl Müftüsü Erhun’un duası ile Kur’an kursunun açılışı gerçekleştirildi.