Olay Avarlar kavşağı yan yolda meydana geldi.

Sürücü Emirhan H. 43 AEB 349 plakalı otomobilin üzerine koyduğu malzemeleri taşıdı. Tehlikeli anlar bir sürücünün amatör kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekince İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sürücüyü durdurup denetlediler. Sürücüye yükü karayoluna kayacak, dökülecek, saçılacak şekilde yükleme suçundan 2 bin 600 TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Mehmet Sevinç