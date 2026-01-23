Kocaeli'de kimsesiz bir vatandaşın cenazesi, belediye ekiplerince toprağa verildi. Defin sürecine imam hatip lisesi öğrencileri de katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kentte vefat eden ve kimsesi bulunmayan bir vatandaşın cenaze işlemlerini gerçekleştirdi. Cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi süreçleri, dini usullere uygun olarak tamamlandı.

Öğrenciler uygulamayı yerinde gördü

Cenaze işlemleri sırasında Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören hafız öğrenciler de hazır bulundu. Öğrenciler, belediye görevlileri tarafından yapılan gassal ve defin işlemlerini yerinde izleyerek, teorik bilgilerini sahada görme imkanı buldu. Kimsesiz vatandaşın cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla defnedildi.