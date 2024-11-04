Kocaeli Darıca Arama Kurtarma Derneği (KODARK), ilk genel kurulunu yaparak yönetim kurulunu oluşturdu ve resmi faaliyetlerine başladı.

KODARK, Türkiye’de bir ilke imza atarak Darıca’daki tüm mahalle muhtarlarını yönetimde bir araya getirdi. Bu hamle ile ilçede afet bilincinin toplumun her kesimine ulaştırılması hedefleniyor. Dernek, afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını tüm mahallelerde yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kongreye katılan Darıca Belediyesi Muhtarlar Müdürü Nuray Aytar ve Darıca Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinan Taşören, KODARK’ın çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Aytar ve Taşören, Darıca genelinde afet bilincini en üst seviyeye taşımak için KODARK ile ortak projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Genel kurulda başkan seçilen Hakan Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, yönetim ekibine, eğitmenlerine ve saha ekibine duyduğu güveni dile getirdi. Durmuşoğlu, hayalinin her türlü afette kendi kendine yetebilen ve çevresine yardım edebilen bir Darıca olduğunu vurguladı.