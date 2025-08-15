Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi. Ekipler hem karadan hem havadan yoğun müdahaleye başladı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çevredeki alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.



İznik Belediyesi yetkilileri, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ve vatandaşların bölgeden uzak durmaları gerektiğini belirtti. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için havadan helikopter desteğiyle su boşaltma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının başladığı alanın zengin bitki örtüsüne sahip olması nedeniyle, bölgedeki doğal yaşamın zarar görmesinden endişe ediliyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmaları başlayacak.