SUBÜ Hendek MYO öğrencileri, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla Hendek Meydanı’nda kitap okuma etkinliği düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu’nun Etkinlik Atölyesi Topluluğu öğrencileri ile ‘Gönüllülük Çalışmaları’ isimli dersi alan öğrenciler, Hendek Meydanı’nda kitap okuma etkinliği düzenledi. Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik ile ilçe sakinlerinin dikkatini çekerek okuma alışkanlığının kazanılması noktasında farkındalık oluşturmak hedeflendi. Ayrıca etkinlik çerçevesinde çocukların ve kadınların gelişimi ile korunmasına yönelik mesaj verildi.

Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak, akademik yıl başlangıcından itibaren birçok etkinliğe imza attıklarını ifade ederek ilerleyen süreçte de hız kesmeden özellikle sosyal sorumluluk odaklı etkinliklere devam edecekleri bilgisini verdi.