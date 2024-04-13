HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Spor Toto yarın saat 14.00’te karşılaşacak.

Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde oynan ilk yarı final maçında Beşiktaş, Beykoz Belediyesi’ni 32-31 mağlup ederek ilk finalist oldu. Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beykoz Belediyesi 17-12 önde kapatırken, müsabakayı Beşiktaş 31-32 kazandı.

Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim

Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer

Beykoz Belediyesi: Mokhtar Kouri, Ali Emre Babacan 6, Fatih Çalkamış, Gürkan Soğukpınar 4, Doğukan Gök, Jozef Holpert 3, Oleg Georgiyevski, Burak Turan, Halil İbrahim Öztürk 5, Ömer Faruk Güldal 2, Durmuş Mutlu 1, Çağlayan Öztürk 4, Alper Aydın 3, Ömür Pehlivan 3, Danyel Kaya

Beşiktaş: Enis Harun Hacıoğlu 1, Nikola Arsenic 2, Alperen Arabacı, Ömer Ozan Arifoğlu, Enis Yatkın, Hichem Kaabeche 3, Baran Nalbatoğlu, Eyüp Arda Yıldız 6, Francisco Javier Castro Pena 8, Joan Amigo Boada, Şevket Yağmuroğlu 5, Mehmet Emre, Tobias Cvetko 3, Gökay Bilim 2, Cedrıc Sorhaindo 2, Mihajlo Radojkovic

Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni son dakikada yendi

Diğer yarı final maçında ise Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni son dakikada 7 metre atışı golüyle mağlup etti. İlk yarısı 16-16 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmayı Spor Toto 32-33 kazandı. Spor Toto ve A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın kalecisi Coşkun Göktepe, bir pozisyonda sakatlanarak hastaneye kaldırılırken karşılaşmaya bir süre ara verildi.

Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim

Hakemler: Nedim Güneş, Ahmet Koç

Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Doğukan Karatay, Samet Kanberoğlu 4, Oğulcan Güney 1, Onur Ersin 4, İbrahim Kerem Yontar 3, Adnan Tayfur, Miri Mohammed 2, Darko Stevanovic 6, İlkan Keleşoğlu 3, Taner Günay, Emre Keskin 1, Atakan Şirin, Ramazan Döne 8, Çetin Çelik, Redzhep Dzhurtubaev, Dragan Pavlovic

Spor Toto: Alp Eren Pektaş 1, Yaşar Erdem Ateş, Özgür Sarak 13, Kemal Özdemir, Efe Karapınar, Ozan Özeş, Uğur Erceylan, Mehmet Demirezen 4, Coşkun Göktepe, Ozan Erdoğan, Enes Gümüşok 5, Muhammed Sefa Öztürk, Burakcan Özdaş, Barış Buğday 10, Ahmet Furkan Civan, Mevlüt Kaan Günaycak

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Spor Toto yarın saat 14.00’te karşı karşıya gelecek.