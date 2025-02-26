Sonrasında bu aşının koruması azalabilir. Hepatit b hastalığı vücuda bulaşınca veya bulaştı diye şüphe duyulunca acil hepatit B aşısı yapılması gerekiyor. Çünkü altı ay içerisinde hepatit B engellenmezse akut virüs kronik virüse dönebilir. Kronik hepatit ise ömür boyunca süren hastalıklara çevirebilen siroz kanser gibi hastalıklara neden olur. Özellikle çocuklarda altı aydan daha kısa zamanda kronik hepatite döner.

Hepatit B aşısı sağlık ocaklarında hastanelerde ve aile hekimlerine yaptırılabilir. Hepatit B aşısı yetişkin kişilerde yüzde doksan bebeklerde ise yüzde yüz oranında hastalığa karşı koruma sağlayabilir. Hepatit B aşısı çok güvenli ve etkilidir. Hepatit B aşısı kansere karşıda aslında bir nevi koruyucudur. Tüm karaciğer kanserlerine yakalanmaktan korur. Çünkü karaciğer kanserlerinin yüzde sekseni hepatit B yüzündendir. Tüm dünyada bir milyar hepatit B aşı dozu kullanılmıştır. Bundan anlaşılmalı ki bu aşı güvenlidir uzun yıllar koruyucudur. Hepatit b aşısından korkmaya gerek yok. Enfeksiyona sebebiyet vermez. Hepatit B aşısı üç dozluk uygulama gerektirir. Bu üç dozluk aşı en az 12-15 yıl koruma sağlar. Sık sık seyahat edenlerin çokça partner değiştirenlerin çocukların yetişkinlerin bu aşıyı yaptırmaktan kaçmamaları lazım.