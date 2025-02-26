Erken teşhis de daha kolay tedavi edilen hastalık ileri boyutlarda siroz ve karaciğer kanserine yol açabilir. Hepatit b bir karaciğer hastalığıdır. Ciğerlerin iltihaplanmasıyla oluşan hastalık, doğru bir beslenme gerektirmektedir. Karaciğere faydalı olan besinler tercih edilip, sağlıklı yaşam prensibi edinilmelidir.

Hepatit B hastaları nasıl beslenmelidir?

Karaciğer fonksiyonlarını engelleyecek bir durum olmadığı sürece tek tedavi diyet ve beslemedir. Yeşil ve sarı sebzelerin ağırlıkta olduğu diyetlerde tuz en az seviyeye indirilmelidir. Karaciğer için çok faydalı olan, karnabahar, kabak, lahana, havuç, soğan gibi sebzeler, nane, böğürtlen, ıhlamur, adaçayı, kuru üzüm, incir, portakal, elma, turunç gibi yiyecekler tüketilmelidir. Fazla açlık hissine düşmeden, günde 5-6 öğün halinde düzenli olarak yemek yemek gereklidir. Öncül enerji ihtiyacı olduğundan kompleks karbonhidrat içeren, hazmı kolay olan tahıllı, sebze ve meyve tüketilmelidir. 1 yemek kaşığını geçmemelidir. Günlük yağ tüketimi çok az olmalıdır. Demir ve A vitamini başta olmak üzere, mineralleri ve vitaminleri yüksek dozda almaya dikkat edilmelidir. Özellikle mevsiminde kereviz, kırmızı pancar ve enginar sofralarda eksik olmamalıdır. Karaciğeri yormayan uygun besinler dışında bitki kürleri de hepatit B hastaları için gereklidir.

Ahmet Maranki'nin tavsiye ettiği maydanoz kürü, doğru ve düzenli beslenmenin yanında ciğerleri temizleyen bir faktördür.

Maydanoz kürü nasıl yapılır?

1 avuç yıkanmış temiz maydanoz, 1/2 litre klorsuz suda 3 taşım olacak şekilde kaynatılır. Hazırlanan su sabah akşam olmak üzere 21 gün tüketilir. 21. Günden sonra 10-15 gün ara verilip, 21 günlük maydanoz kürü tekrar uygulanır.

Hepatit B hastalarının dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Günlük öğünlerini atlayarak uzun süreli aç kalmamalıdırlar

Çok yorulmamalı ve uykularını tam almalıdırlar.

Alkolden kesinlikle uzak durmalıdırlar.

Minerali ve vitamin, yüksek olan sebzeleri düzenli olarak tüketmelidirler.

Katı ve hayvansal yağlar tüketmekten uzak durmalıdırlar.

Fazla kiloları vermeli, ideal kilo için sağlıklı yaşamalıdırlar.

Stresten uzak durmalıdırlar.

Doktora danışmadan ilaç kullanmamalıdırlar.