Kaza, saat 03.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Talha Taner Kırca (20) yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, ardından bordür taşlarına çarptı.

Kazada ağır yaralanan Talha Taner Kırca, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kırca'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.



9 Eylül Üniversitesi'ni Kazanmıştı

Talha Taner Kırca'nın Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden 2024 yılında mezun olduğu öğrenildi. Üniversite sınavında istediği bölümü kazanamayınca geçen yıl tercih yapmayan Kırca'nın, bu yıl yeniden girdiği YKS'de İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazandığı ve üniversite kaydını yaptırdığı öğrenildi.Genç yaşta yaşamını yitiren Kırca'nın, kazada kullandığı motosikleti de yaklaşık bir yıl önce aldığı öğrenildi.

Cenazesi İshakpaşa Camii'nden Kaldırılacak

Hayatını kaybeden Talha Taner Kırca'nın cenazesinin, ikindi namazına müteakip İshakpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Üniversite hayaline kavuşmuştu... Ancak genç Talha'nın hayalleri, geçirdiği feci kazayla yarım kaldı.