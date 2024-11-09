E-ticaret platformu Hepsiburada, ‘Efsane 11.11’ ile kullanıcılarının ihtiyaçlarını avantajlı şekilde satın alabilmelerini sağladığını duyurdu. E-ticaret platformu, Kia’nın yeni araba modeli Kia Picanto’yu da uygun fiyatlarla 11 Kasım Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla satışa çıkaracak.

Teknoloji ürünlerinden, ev dekorasyonuna; modadan kozmetiğe onlarca kategoride milyonlarca ürün seçeneği sunan Hepsiburada, Efsane Kasım döneminin önemli günlerinden olan ‘Efsane 11’de de indirimli alışveriş imkanı sunacağını duyurdu. E-ticaret platformu, bu yılki ‘Efsane 11’ kampanyasında tüketicilere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ödeme kolaylıkları sunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformu, alışılagelmiş kategorilerdeki ürünlerin yanı sıra bu yıl da geçen yıl olduğu gibi araba satışı gerçekleştirecek. 11 Kasım saat 10.00’da Yeni Kia Picanto modeli 7 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkarılacak. Kampanyada otomobillerin tüm bedelleri tek seferde kredi kartı veya havale yoluyla ödenecek. Satın alma işlemi, e-ticaret platformundan herhangi bir standart ürün almak kadar kolay ve hızlı olacak. Sipariş sonrasında bayi, müşterilerle iletişime geçerek ruhsat ve diğer işlemler için gerekli evrakları talep edecek.

Efsane Kasım’da kitap alışverişlerinde sepette indirim sunulurken; bilgisayar, laptop, monitör, yazıcı gibi teknoloji ürünlerinde, oyuncu ekipmanlarında ekstra indirim fırsatları bulunuyor. Telefon ve tabletlerde ise kuponlar, telefon aksesuarları ve şarj ürünlerinde indirimler dikkat çekiyor. Ev yaşam ürünlerinde de kuponlar, parfümde indirimler ve farklı kategorilerde avantajlar 11 Kasım’da kullanıcılara sunulacak.