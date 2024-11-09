Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde boş makaronları tütünle doldurarak satış yaptığı belirlenen şahsın evine düzenlenen operasyonda çok sayıda dolu makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Şarköy ilçesi Gölcük Mahallesi’nde ikamet eden A.Y.K. isimli şahsın boş makaronları tütün ile doldurup satış yaptığı tespit edildi. Bu tespit üzerine düzenlenen aramada, bin 200 adet dolu makaron ve 250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.