Süper Ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Trabzonspor başta olmak üzere yerli ve yabancı lig kanallarını IP Tv ve çeşitli uygulamaları indirerek izlemek çok kolay. Yapılan flaş transferlerden sonra nefes nefese takip edeceğimiz süper lig maçları, bu yıl bambaşka bir heyecanı bizlere sunacak.

BEIN CONNECT İZLEME

Diğer yandan Şampiyonlar ligi maçları ile UEFA müsabakaları yenilenen kadroları ile güçlenen Süper Lig takımlarıyla daha renkli geçecek. Avrupa maçları ve lig maçlarının arefesinde parası olanlar Beınsport üyeliği alarak gönüllerince maç izleme zevkini yakalayacak. Peki ya parası olmayanlar?

Üyelik ücretlerini fazla bulan futbol tutkunları, yine korsan yayınlar üzerinden maçlarını IP TV ve uygulamalar üzerinden izlemeye devam edecek. Peki Nasıl ?



NETFLİX- DİSNEY + VE EXXEN İZLEME

Bu sorunun cevabını vermeden önce paralı diğer uygulamalardan da söz etmek gerekiyor. Dünyanın en büyük dijital platformu Netflix ile Disney + film ve dizi severlerin en uğrak yeri. Ancak bu platformlara üyelik yapmadan da korsan bir şekilde içeriklere ulaşmak mümkün. Zira Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen kanalı içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Milli maçlar ile Avrupa maçlarının da yayınlandığı bu kanalda yine korsan bir şekilde izlenebiliyor.



BİLMEN GEREKEN EN ÖNEMLİ ADIM

Tüm bu kanallara ücretsiz ulaşmak gelişen teknoloji ile çok basit ancak korsan yayın ile ilgili bilmen gereken hayati bir gerçeklik var.

Türk Ceza Kanunun 163/2 maddesine göre telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

O yüzden okuyucularımızdan rızamız, bu tür korsan yayınlardan uzak durmalarıdır. En iyi taraftar, yaptığı yasal abonelikle maçı izleyen taraftardır. Bu sadece maçlar için değil, diğer platformlar içinde geçerlidir. Umarım bu yazıyı okuduktan sonra korsan bir şekilde maç yayını ya da film izlemekten vazgeçersiniz.