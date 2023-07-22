22 Temmuz tarihinde gerçekleşmesi öngörülen 7.2 şiddetindeki deprem iddiası, Edremit Belediyesine resmi olarak gönderilen bir dilekçe ile sosyal medyada gündem haline geldi. Dilekçeyi gönderen bir vatandaş, daha önce rüyasında gördüğü 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 30 Ekim 2020 Seferihisar-İzmir depreminin gerçekleştiğini belirterek, Balıkesir'de 22 Temmuz 2023 tarihinde saat 10:11'de meydana gelecek olan depremi bildirdi. Balıkesir ili Edremit ilçesi Altınoluk Beldesi merkezli depremin Balıkesir, Bursa ve Bilecik'e kadar yıkıma yol açacağı öngörülüyor.

Dilekçenin içeriği şu şekildeydi: "Bizzat içinde yaşamış olduğum bölge olan; Balıkesir ili Edremit ilçesi Altınoluk Beldesi merkezli 7.2 şiddetinde Balıkesir, Bursa ve Bilecik'e kadar yıkıma yol açacak olan bir depremdir. Depremin tarihi: 22 Temmuz 2023, saati ise sabah 10:11'dir... Rüya yolu ile önceki görmüş olduğum depremlerin gerçekleşmiş olması size bu satırları yazma cesaretini göstermeme sebeptir."

Söz konusu dilekçe sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve her ihtimale açık olmanın önemli olduğunu belirtirken, diğerleri ise "Söz konusu saatlerde evde olmamak kimseye zarar vermez" gibi yorumlar yaptılar. Ayrıca, son günlerde deprem rüyası gören diğer vatandaşlar da bu iddiayı destekledi.

Bir astrolog da konuyla ilgili yorum yaparak, "İlginç çünkü 22 Temmuz astrolojik olarak da sıkıntı" ifadelerini kullandı.

Ancak, belirtilen tarih ve saatte gerçekleşmesi öngörülen deprem henüz meydana gelmedi ve dilekçeyi gönderen vatandaşın rüyası gerçekleşmedi.

Deprem konusu, ülkemiz için önemli bir gerçeklik olduğu için halk arasında hassasiyet yaratmaya devam etmektedir. Yetkililerin deprem konusundaki bilinçlendirme çalışmalarını ve alınacak tedbirlerin önemini vurgulamaları, toplumun depremle ilgili farkındalığını artırmaya yardımcı olabilir. Ancak, doğal afetlerin kesin tarih ve saatlerinin önceden tahmin edilmesi bilimsel olarak mümkün değildir ve böyle iddialar dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.