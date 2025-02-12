Osmanlı Sultanı Orhangazi dönemine damga vuran abdallardan biri olan Geyikli baba, Osmanlı arşivlerine giren ender erenlerden biri oldu.

Vefai tarikatına mensup Türkmen erenlerden biri olarak bilinen Geyikli baba, ilmi faaliyetleri, yaşam şekli ve katıldığı seferlerde ki üstün başarıları ile adını tarihe yazmış ve Orhangazi’nin dikkatini çekmiş önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor.

NEDEN GEYİKLİ BABA DENİYOR?

Bursa’nın fethinden sonra hayatını kaybeden Osmangazi’nin yerine Osmanlı Devletinin başına geçen Orhangazi, Bursa’yı devletin ilk başkenti olarak ilan etti. O dönemler Bursa önemli ticaret merkezi konumundaydı. İpekyolu üzerinde bulunan Bursa’nın fethine müritleriyle birlikte Geyikli Baba’da katılım sağlamıştı.

Kızıl kilisenin alınmasında önemli bir rol üstlenen Geyikli Baba o dönemlerde dağlarda geyiklerle yaşayan bir erendi. Geyik üstünde gezip seferlere geyiklerle giderdi. Bu nedenle kendisine Geyikli Baba Unvanı verildi.

GEYİKLİ BABANIN MURİDİ

Geyikli Babanın en tanınmış müritlerinden biri de Orhangazi’nin en çok güvendiği Alplerinden olan Turgutalp’ti.

Turgutalp’in Geyikli Baba için Osmanlı Sultanı Orhangazi’ye kefil olduğu da kaynaklara yansımıştır. Yapılan seferler sonrası Orhangazi’nin İnegöl bölgesini Geyikli Baba’ya ikta olarak vermek istediği ancak bunu kabul etmeyip kendisinin şu an türbesi bulunan Babasultan’da zaviye yeri talep ettiği de bilinmektedir.

GEYİKLİ BABANIN GERÇEK ADI NEYDİ?

Geyikli Babanın gerçek ismi ise vefatından çok uzun yıllar sonra yayınlanan menkıbelerde ortaya çıktı. Geyikli Babanın ismine ilişkin en değerli bilgi Yunus Emre’nin eserinde yer almaktadır. Yunus Emre eserinde Geyikli Baba’nın ismini Hasan olarak belirtmiştir.

17. Yüzyılın en önemli şair ve yazarlarından biri olarak gösterilen İsmail Beliğ ise Geyikli Babanın isminin Ulvi Baba olduğunu söylemiştir.