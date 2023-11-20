WhatsApp ile Google arasında depolama kapasitesi bağlayıcılığına dair değişiklikler geldi. Aralık’tan itibaren WhatsApp kullanıcılarının mesaj depolama alanı Google Drive’a yedeklenecek.

2018 senesinde Google ve WhatsApp, WhatsApp’ta toplanan sohbet geçmişinin, depolama alanını azaltmadan Drive’a yedekleneceğini açıkladı. Bu açıklamalardan sonra kullanıcılara cevap olarak, WhatsApp yazışmalarının yedeğini Android cihazlarda Drive’a yedekleyenler içi Google hesabına “Depolama Durumu Kontrol Et” özelliğini getirdi. Depolama alanınızı kontrol ederek ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Aralık ayından itibaren WhatsApp kullanıcılarının Drive’a yedeklenen WhatsApp konuşmaları, Google hesaplarındaki bulut Depolama alanı kotasından düşecek.

WhatsApp beta kullanıyorsam ne yapmam gerekiyor?

WhatsApp uygulamasının beta sürümünü kullanmayanlar, uygulama gelecek sene bütün Android cihazlarda “kademeli şekilde” kullanıma sunulan kadar yapılan değişikliğin farkına varmayacaklar.

Kendinize ait Google hesabınız, Drive, Gmail ile beraber fotoğraflar arasında paylaşılmış şekilde ücretsiz 15 GB şeklinde bulut depolama alanıyla beraber gelir. Google duyuru yaparak aslında çoğu mobil platformda da üç kaç fazla olduğunu dile getirmişti.