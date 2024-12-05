Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9’u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanırken, 2 bin 251 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda Zap’ta kilidi kapatan ve terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir haftada 53, 1 Ocak’tan bu yana ise bin 392’si Irak’ın, bin 272’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 664 teröristi etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Geçen hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu ifade edilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9’u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanmış, 2.251 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bdmZRova5V— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2024

HUDUTLARDA 177 ŞAHIS YAKALANDI

Bu arada alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9’u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanırken, 2 bin 251 şahsın hududu geçemeden engellendiği duyuruldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 304’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 92 bin 730’a yükseldi.