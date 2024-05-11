Bursa’da bir kişi tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.



Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi B214 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Süleyman G., aralarında husumet bulunan Yıldırım K. ile konuşmak için evine gitti.

Süleyman G. ile Yıldırım K. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Süleyman G., yanında getirdiği tabanca ile Yıldırım K.’ya ateş etti. Yıldırım K. ayağından yaralanarak yere yığılırken, Süleyman G. olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Yıldırım K. olay yerine sevk edilen ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.