Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Erenler, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde Savcılığa ifade verdi.

Şüpheli ifadesinde, Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak şüpheli listesinde bulunan Adem Soytekin’in projelerinin satışını Elpis Proje Pazarlama’nın sahibi Nezahat K.’nın yaptığını söyledi. Nezahat K.’nın aracılığıyla Kiptaş Yeşilpınar Projesi’nden yaklaşık 300 dairenin Müge D., Yıldırım D. ve Ulaş Y.’ye satıldığı belirtildi. 2023 yılında Adem Soytekin’in talimatıyla Murat Erenler’in adı kullanılarak Serpil ve Doğukan A., Altan G., Volkan B. ve Soytekin’in yanında çalışan birçok kişi üzerine Kiptaş Arkatlı Projesi’nden çok sayıda daire alındığı ifade edildi. Soytekin’in dikkat çekmemek için bu yöntemi kullandığı aktarıldı.

Murat Erenler, Soytekin’in isteğiyle 2023 yılında Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt’un şoförüne içi para dolu poşet teslim ettiğini, aynı yıl Yeşilpınar Kiptaş Projesi toplantı odasında Soytekin’den aldığı para dolu çantayı da Ali Kurt’a Kiptaş’ın Zeytinburnu’ndaki binasında bizzat teslim ettiğini anlattı.

2023’te Adem Soytekin’in talimatıyla Asoy İnşaat’a ait Esenyurt Akros projesinde 17’nci kata 1 artı 1 home ofisi kurduğunu belirten Murat Erenler, ofisin Fatih Keleş tarafından kullanılacağını öğrendiğini ve ofisin anahtarını Keleş’in gönderdiği Murat isimli şahsa teslim ettiğini söyledi. İBB operasyonundan 15 gün önce ofisin boşaltılması için aynı kişiden talimat aldığını, ofis Keleş’in kullanımındayken Murat’ın aracında market kartlarının olduğu kutular gördüğünü ve bu kartları taşımak için katlanır el arabası aldıklarını ifade etti.