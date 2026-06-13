Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerden 58'i Gürcistan'da bulunuyordu. İade edilen şüphelilerden 12'i Almanya, üçü Bulgaristan, üçü Yunanistan, ikisi Hollanda, ikisi KKTC'de bulunuyordu. Aynı zamanda Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'dan da birer zanlının iadesi sağlandı

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Kırmızı Bültenle aranan 42 suçlu, ulusal düzeyde aranan 48 suçlu, Gürcistan (58), Almanya (12), Bulgaristan (3), Yunanistan (3), Hollanda (2), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (2), Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'dan suçlular ülkemize geri getirildi. Uluslararası kırmızı bültenle arananlar (42) SD, KA, AA, UA, KG, BK, SC, BF, UY, M.Ç., MA, Ş.Ş., LP, CK, AS, OA, AAK, AAM, SG, MF, AD, M.Ö., BK, MM, N.İ., RA, TEO, A.Ç., S.Ö., MO, N.Ç., ND, RB, OG, İ.Ç., CY, HR, UA, MT, BT, EL ve N.İ. Ulusal düzeyde aranan (48) GY, VA, MT, AD, CT, C.Ç., NO, AE, AMG, KK, YA, AY, BHÖ., MEÖ., A.Ö., FG, UA, HG, H.Ş., MA, S.Ç., HK, M.Ş.S., GP, O.Ç., YK, E.Ş., CA, BB, YY, HHÖ., E.Ç., MAD, BM, BC, OT, BS, H.İ., ME, HS, MA, ED, MK, BB, AO, İ.E., YE ve FG isimli kişilerle birlikte yakalanmış ve ülkemize iadeleri sağlanmıştır. EGM Interpol-Europol Dairesi, Adalet Bakanlığı yetkilileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daireleri, Siber, Kamu Düzeni ve TEM Daireleri tarafından; Yurt dışına kaçan ve haklarında tutuklama emri çıkarılan kişilerin yerlerini titizlikle takip ettik. İlgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle ortak çalışma sayesinde, yakalanan kişilerin ülkemize dönüşü sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aradığımız organize suç çeteleri üyelerini ve uyuşturucu kaçakçılarını yakalamaya ve ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polis memurlarımızı, departmanlarımızı, departman başkanlarımızı ve katkıda bulunan herkesi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.