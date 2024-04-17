Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını ve aracın geri gittiğini fark eden Polis memuru, olası bir kazayı önlemiş oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dikkati ve müdahalesiyle mutlak bir kazayı önleyen kahraman trafik polisi Hüseyin Ala’yı telefonla arayarak tebrik etti. Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"İşte kahraman bir trafik polisimiz daha.. Karaman İli Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Hüseyin Ala’nın dikkati sayesinde bir kaza engellendi. Trafik uygulaması yapan polis memurumuz, minibüs şoförünün fenalaştığını farkederek hızla müdahalede bulundu ve olası bir kazayı önlendi. Polis memurumuz Hüseyin Ala’yı arayıp dikkati ve inisiyatif alarak yaptığı müdahaleden dolayı tebrik ettim. Direksiyon başında fenalaşan sürücümüze de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."